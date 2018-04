Balança tem superávit de US$ 430 milhões na semana A balança comercial registrou superávit de US$ 430 milhões na quarta semana de agosto, resultado de exportações no valor de US$ 1,436 bilhão e importações de US$ 1,006 bilhão. Com este resultado, a balança já acumula saldo positivo de US$ 1,261 bilhão neste mês e de US$ 5,064 bilhões no ano. A média diária das exportações na quarta semana foi de US$ 287,2 milhões e a das importações, de US$ 201,2 milhões. Na semana anterior, a balança alcançou saldo de US$ 194 milhões. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgará, hoje à tarde, o detalhamento dos dados.