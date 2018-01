Balança tem superávit de US$ 433 milhões na semana A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 433 milhões na primeira semana de novembro. O número é o resultado de exportações de US$ 1,544 bilhão (média diária de US$ 308 milhões) e de importações de US$ 1,111 bilhão (média diária de US$ 222,2). Com esse resultado, o superávit acumulado no ano sobe para US$ 20,773 bilhões. As informações foram divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Exportações caem na comparação com outubro A média diária das exportações brasileiras na primeira semana de novembro, de US$ 308,8 milhões, apresentou um crescimento de 20,5% em relação à média de todo o mês de novembro de 2002, de US$ 256,4 milhões. Segundo os dados divulgados pelo Ministério, a média diária das vendas externas na primeira semana registrou, por outro lado, uma queda de 6,1% comparativamente à média de outubro desse ano, de US$ 329 milhões. A média diária das importações brasileiras na primeira semana desse mês, de US$ 222,2 milhões, apresentou um crescimento de 15,5% em relação à média de novembro do ano passado, de US$ 192,4 milhões. Em comparação a outubro desse ano, a média diária das importações na primeira semana registrou um incremento de 1,7%. No acumulado do ano até a primeira semana de novembro, as exportações apresentam um aumento de 23,6% e as importações de 2,8%. O superávit acumulado no ano é de US$ 20,773 bilhões, ante US$ 10,058 bilhões no mesmo período de 2002.