Balança tem superávit de US$ 434 mi no primeiro dia do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de dezembro (apenas um dia útil) registrou um superávit de US$ 434 milhões, resultado de US$ 816 milhões em exportações e de US$ 382 milhões em importações. No ano, o saldo acumulado passa para US$ 41,508 bilhões, chegando ainda mais perto da meta do governo, de US$ 44 bilhões. O detalhamento do resultado será divulgado à tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.