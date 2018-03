Balança tem superávit de US$ 447 milhões na semana A balança comercial registrou superávit de US$ 447 milhões na segunda semana de maio, resultado de exportações de US$ 1,451 bilhão e importações de US$ 1,004 bilhão. No mês, a balança já acumula superávit de US$ 466 milhões e, no ano, de US$ 5,940 bilhões. A partir das 15 horas, o Ministério do Desenvolvimento divulga detalhes do comportamento da balança na segunda semana de maio.