Balança tem superávit de US$ 449 mi na 4ª semana de dezembro A balança comercial teve superávit de US$ 449 milhões na quarta-semana de dezembro, resultado de exportações de US$ 1,093 bilhão e importações de US$ 644 milhões, segundo divulgou esta manhã o Ministério do Desenvolvimento. O resultado elevou o saldo do mês para US$ 2,450 bilhões (exportações de US$ 6,045 bilhões e importações de US$ 3,595 bilhões) e o saldo do ano para US$ 24,522 bilhões (exportações de US$ 72,381 bilhões e importaçÕes de US$ 47,859 bilhões). Pela média diária, as exportações de dezembro estão 27,4% maiores do que no mesmo período de 2002. A média diária deste mês está em US$ 318,2 milhões, contra US$ 249,7 milhões do ano passado. Na comparação com novembro, o aumento é de 6,4% nos embarques diários. No lado das importações, houve aumento de 15,4% na média diária em relação a dezembro 2002. A média diária deste mês está em US$ 189,2 milhões, ante US$ 163,9 milhões do ano passado. Em relação a novembro, houve queda de 10,9% na média de importações.