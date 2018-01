Balança tem superávit de US$ 451 mi na 2ª semana do mês O saldo da balança comercial na segunda semana de fevereiro (dias 10 a 16) registrou um superávit de US$ 451 milhões, resultado de US$ 1,228 bilhão em exportações e de US$ 777 milhões em importações. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No mês, o saldo acumulado é de US$ 789 milhões e no ano US$ 1,949 bilhão.