Balança tem superávit de US$ 46 milhões na semana A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 46 milhões na quarta semana do mês (de 21 a 27). De acordo com os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações do período somaram US$ 933 milhões, com média diária de US$ 186,6 milhões e as importações totalizaram US$ 887 milhões, com média diária de 177,4 milhões. Com o resultado da quarta semana, o saldo da balança comercial no acumulado do mês está em US$ 58 milhões.