Balança tem superávit de US$ 461 milhões na semana A balança comercial brasileira teve um resultado positivo de US$ 461 milhões na segunda semana de abril (dias 7 a 13). Esse superávit foi o resultado de exportações de US$ 1,339 bilhão e importações de US$ 878 milhões. A média diária das exportações foi de US$ 267,8 milhões e a das importações foi de US$ 175,6 milhões. Com o resultado da semana, o superávit acumulado no mês já é de US$ 708 milhões. No ano, o acumulado é de US$ 4,471 bilhões. Os números foram divulgados nesta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que vai detalhá-los em entrevista a partir das 15 horas.