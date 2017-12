Balança tem superávit de US$ 468 milhões na semana A balança comercial teve um superávit de US$ 468 milhões na segunda semana de abril, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os dias 5 e 11 foram exportados US$ 1,455 bilhão, com média diária de US$ 363,8 milhões. No mesmo período, o País importou US$ 987 milhões, com média diária de US$ 246,8 milhões. Em abril, a balança já acumula um saldo de US$ 576 milhões. No ano, o superávit alcançado até agora é de US$ 6,746 bilhões. A partir das 15 horas, o Ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento do comportamento da balança nesta segunda semana do mês.