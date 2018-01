Balança tem superávit de US$ 472 milhões na semana O superávit da balança comercial alcançou US$ 472 milhões na terceira semana de agosto, resultado de exportações de US$ 1,356 bilhão e importações de US$ 884 milhões, divulgou o Ministério de Desenvolvimento. A média diária de exportações nos cinco dias úteis da semana foi de US$ 171,2 milhões. A média diária de importações foi de US$ 176,8 milhões. No mês, o superávit da balança é de US$ 1,039 bilhão, conseqüência das exportações de US$ 2,843 bilhões e importações de US$ 1,804 bilhão. As exportações continuam em queda tanto na comparação com agosto de 2002 (-1,1%), quanto na relação com julho deste ano (-2,6%). O superávit, porém, tem crescido porque a queda nas importações é maior, de 13,5% ante agosto de 2002 e de 6,8% comparada a julho deste ano. O superávit da balança acumulado do ano está em US$ 13,493 bilhões, resultado de exportações de US$ 41,949 bilhões e de importações de US$ 28,456 bilhões.