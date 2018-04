Balança tem superávit de US$ 477 mi na semana O saldo da balança comercial na primeira semana de novembro registrou superávit de US$ 477 milhões, com exportações de US$ 4,164 bilhões no período (média diária de US$ 832,8 milhões) e importações de US$ 3,687 bilhões (média diária de US$ 737,4 milhões). Com este resultado, o superávit acumulado no ano passa para US$ 21,322 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.