Balança tem superávit de US$ 483 milhões na semana A balança comercial brasileira iniciou junho com um superávit de US$ 483 milhões na primeira semana do mês. Com esse resultado, subiu para US$ 8,528 bilhões o superávit acumulado no ano. No mesmo período do ano passado, o saldo comercial era positivo em US$ 1,986 bilhão. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, divulgados hoje, as exportações brasileiras na primeira semana de junho totalizaram US$ 1,262 bilhão, com média diária de US$ 252,4 milhões. Já as importações atingiram no período o valor de US$ 779 milhões, com média diária de US$ 155,8 milhões. Pelos dados do Ministério, a média diária das exportações na primeira semana desse mês apresentou um crescimento de 23,8% em relação à média de junho de 2002, de US$ 204 milhões. A média diária das importações, por outro lado, registrou uma queda de 8,4% comparativamente à média de junho do ano passado, de US$ 170 milhões. Os dados mais detalhados da balança comercial serão divulgadas, à tarde, pelo Ministério do Desenvolvimento.