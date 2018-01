Balança tem superávit de US$ 490 mi na 1ª semana do mês A balança comercial da primeira semana de novembro fechou com saldo positivo de US$ 490 milhões e, mesmo com apenas dois dias úteis, reafirmou a tendência de crescimento mais acentuado das importações que das exportações no mês. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), as exportações somaram US$ 1,415 bilhão, com média diária de US$ 707,5 milhões - 31,1% maior que a de novembro de 2005. As importações alcançaram US$ 925 milhões, com média diária de US$ 462,5 milhões - cifra 37,7% superior, na mesma comparação. Desde setembro essa tendência tem prevalecido, sem abalar os recorrentes superávits mensais no comércio do Brasil com o exterior. Com os dados da semana passada, o saldo acumulado em 2006 mantém-se positivo em US$ 38,381 bilhões. As exportações alcançaram US$ 114,788 bilhões - cifra US$ 20,2 bilhões menor que a última meta do governo, de US$ 135 bilhões. As importações somam US$ 76,407 bilhões e deverão encerrar o ano em US$ 91 bilhões. As exportações da primeira semana do mês foram beneficiadas pelos embarques de produtos dos setores de material de transportes, carnes, metalúrgicos, químico e de equipamentos mecânicos. As importações foram impulsionadas por 18 dos 22 principais itens comprados no exterior. Equipamentos elétricos e eletrônicos lideraram as compras externas no período, seguidos pelos setores de equipamentos mecânicos, produtos químicos e adubos e fertilizantes. Matéria alterada às 16h35 para acréscimo de informações