Balança tem superávit de US$ 493 mi na 4ª semana de setembro A balança comercial na quarta semana de setembro teve o pior desempenho do mês, com um saldo de US$ 493 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,476 bilhão e de importações de US$ 983 milhões, divulgou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os saldos das semanas anteriores haviam sido de US$ 713 milhões, US$ 701 milhões e US$ 510 milhões, respectivamente. Com isso, a balança acumula no mês saldo de US$ 2,417 bilhões. Em setembro, o País exportou US$ 6,614 bilhões e importou US$ 4,197 bilhões. De janeiro até a quarta semana deste mês, o saldo acumulado é de US$ 17,549 bilhões, que é o resultado de exportações de US$ 52,124 bilhões e importações de US$ 34,575 bilhões. Em relação a setembro do ano passado (21 dias úteis) houve aumento de 7% nas exportações neste mês (20 dias úteis até hoje). Na comparação com agosto deste ano (21 dias), o aumento é de 8,5%. Nas importações, houve aumento de 10,1% e 18,2%, respectivamente.