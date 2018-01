Balança tem superávit de US$ 515 milhões na 4ª semana do mês A balança comercial na quarta semana de junho registrou um superávit de US$ 515 milhões, resultado de US$ 2,498 bilhões em exportações (média diária de 499,6 milhões) e de US$ 1,983 bilhão em importações (média diária de 396,6 milhões). No mês, o saldo acumulado é de US$ 2,480 bilhões e no ano, US$ 17,944 bilhões. O superávit foi 21,25% menor do que na semana anterior, apesar de ter um dia a mais (cinco dias úteis). A greve dos auditores fiscais continua influenciando esse resultado. Na comparação com junho do ano passado, a média diária das exportações cresceu 11,7%. Mas a média das importações teve um crescimento maior: 29,4%. Já em relação a maio passado, a média das exportações cresceu 10,9% e das importações, 10,2%. No acumulado do ano, o saldo de US$ 17,944 bilhões é 5,71% menor que o registrado no acumulado em 2005, quando o superávit era de US$ 18,970 bilhões.