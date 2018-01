Balança tem superávit de US$ 521 milhões O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na primeira semana de junho registrou um superávit de US$ 521 milhões, divulgou, nesta segunda-feira, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado da semana, que teve apenas dois dias úteis, foi maior que o dobro do registrado na última semana de maio, que em três dias úteis acumulou US$ 252 milhões. O montante foi resultado de US$ 1,108 bilhão em vendas, com média diária de US$ 554 milhões; e de US$ 587 milhões em compras, ou cerca de US$ 293,5 milhões por dia. Na comparação com junho do ano passado, a média diária das exportações na primeira semana cresceu 19,4%, enquanto que a média das importações cresceu bem menos: 4,6%. Em relação a maio passado, a média das importações cresceu 18,6%, enquanto que a média das importações caiu 10,9%. Com o resultado, o saldo acumulado no ano subiu para US$ 15,985 bilhões - resultado 1,86% menor do que os US$ 16,289 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. Este texto foi atualizado às 11h03.