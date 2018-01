Balança tem superávit de US$ 534 milhões na semana A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 534 milhões na primeira semana de maio. O número é resultado de exportações de US$ 1,574 bilhão (média diária de US$ 314,8 milhões) e importações de US$ 1,040 bilhão (média diária de US$ 208 milhões). Com esse resultado, o superávit acumulado da balança comercial no ano alcança US 8,66 bilhões. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que, às 15 horas, divulgará o detalhamento do comportamento do comércio exterior durante a semana passada.