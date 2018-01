Balança tem superávit de US$ 549 mi em dois dias do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de fevereiro (dois dias úteis) foi de US$ 549 milhões, resultado 278,62% superior ao saldo da primeira semana do mês em 2006, (três dias úteis), que foi de US$ 145 milhões. As exportações no período somaram US$ 1,322(média diária de US$ 661 milhões) e as importações US$ 773 milhões (média diária de US$ 386,5 milhões). A média diária das exportações apresentou um crescimento de 36%, na comparação com 2006, enquanto que o crescimento da média das importações foi menor: 16,9%. O saldo acumulado no ano é de US$ 3,042 bilhões, com exportações de US$ 12,285 bilhões e importações de US$ 9,243 bilhões. Neste período, permanece a tendência de alta das importações: 21,7%, enquanto que as exportações aumentaram 16,3%, em relação ao acumulado de 2006.