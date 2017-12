Balança tem superávit de US$ 554 milhões na semana A balança comercial teve superávit de US$ 554 milhões na segunda semana de junho, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações na semana foram de US$ 1,447 bilhão (média diária de US$ 289,4 milhões) e as importações, de US$ 893 milhões (média diária de US$ 178,6 milhões). Com esse resultado, o saldo acumulado do mês sobe para US$ 1,037 bilhão, e o acumulado do ano, para US$ 9,082 bilhões.