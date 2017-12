Balança tem superávit de US$ 559 mi na 3ª semana do mês A balança comercial teve superávit de US$ 559 milhões na terceira semana de outubro, resultado de exportações de US$ 1,611 bilhão e importações de US$ 1,052 bilhão, segundo divulgou esta manhã o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária de exportações na terceira semana do mês atingiu US$ 322,2 milhões e a de importações foi de US$ 210,4 milhões. No mês, a balança acumula saldo positivo de US$ 1,625 bilhão, devido a exportações de US$ 4,423 bilhões e imporações de US$ 2,798 bilhões. A média diária exportada em outubro de US$ 340,2 milhões é 20,9% superior à do mesmo mês do ano passado e 2,8% maior do que a de setembro último. A média diária de importações deste mês, de US$ 215,2 milhões, está 15,9% acima da de outubro de 2002 e 2,7% maior do que a de setembro deste ano. No acumulado do ano, as exportações estão em US$ 57,213 bilhões e as importações somam US$ 37,786 bilhões, resultando em saldo positivo de US$ 19,427 bilhões no período.