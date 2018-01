Balança tem superávit de US$ 560 milhões na semana A balança comercial brasileira obteve um superávit de US$ 560 milhões na segunda semana de fevereiro, informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O número é o resultado de exportações de US$ 1,620 bilhão e importações de US$ 1,060 bilhão. A média diária de exportações está em US$ 303,9 milhões e a de importações é de US$ 216,6 milhões. Pelo critério da média diária, as exportações do mês estão 21,5% acima das de fevereiro de 2003 e 10% superiores às de janeiro. Nas importações, o aumento em relação a fevereiro do ano passado é de 11,5% e sobre janeiro é de 8%. Com esse resultado, o superávit acumulado no mês passa a ser de US$ 873 milhões. No ano, o resultado positivo chega a US$ 2,461 bilhões.