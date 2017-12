Balança tem superávit de US$ 565 milhões na semana A balança comercial teve superávit de US$ 565 milhões na terceira semana de junho, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações na semana somaram US$ 1,306 bilhão (média diária de US$ 326,5 milhões) e as importações US$ 741 milhões (média diária de US$ 185,3milhões). Com esse resultado, o saldo positivo acumulado do mês chega a US$ 1,602 bilhão. O acumulado do ano fica em US$ 9,647 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo comercial era positivo em US$ 2,154 bilhões. As exportações nesse período somam US$ 31,143 bilhões, com crescimento, pela média diária, de 38% em relação ao mesmo período de 2002. As importações já registram no ano até a terceira semana do mês um crescimento de 5,1%, totalizando no período US$ 21,496 bilhões. As exportações até a terceira semana do mês apresentam um crescimento de 40,6% em relação à média diária de junho do ano passado, enquanto as importações registram uma expansão, no período, de 1,4%. Em relação maio deste ano, as exportações apresentam queda de 5,5% e as importações, uma retração de 6,4%.