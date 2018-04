Balança tem superávit de US$ 570 mi na 3ª semana do mês O saldo da balança comercial na terceira semana de outubro registrou um superávit de US$ 570 milhões, 43,11% inferior em relação a semana anterior e 43,22% menor que na terceira semana de outubro de 2005, quando o superávit foi de US$ 1,004 bilhão. O saldo é resultado de US$ 2,877 bilhões em exportações (média diária de US$ 575,4 milhões) e de US$ 2,307 bilhões em importações, com média diária de US$ 461,4 milhões, a maior da história. Esse resultado foi influenciado, segundo fontes ouvidas pela Agência Estado, pela importação de um avião militar. O motivo da queda no superávit da balança foi o aumento das importações. Em uma semana, a média das importações registrou um crescimento de 63,96%, enquanto que as exportações cresceram apenas 19,42%. Na comparação com o mesmo período de 2005, a média das importações cresceu 30,7% e das exportações, 21,2%. No mês, o superávit acumulado é de US$ 2,701 bilhões e, no ano, US$ 36,702 bilhões. No acumulado do ano, as importações confirmam a tendência de crescimento: 23,2%, de janeiro a outubro, enquanto que as exportações aumentaram 15,9%.