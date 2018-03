Balança tem superávit de US$ 606 milhões na semana A balança comercial registrou um superávit de US$ 604 milhões na quarta semana de maio, de acordo com dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações na quarta semana do mês somaram US$ 1,526 bilhão, com média diária de US$ 305,2 milhões. As importações, por sua vez, somaram no período US$ 922 milhões, com média diária de US$ 184,4 milhões. Com o resultado, o saldo comercial acumulado em maio atingiu US$ 1,716 bilhão, já superando todos os superávits mensais registrados em 2003. O saldo acumulado de janeiro até agora é de US$ 7,254 bilhões. A partir das 15 horas, o ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento do comportamento da balança na quarta semana de maio.