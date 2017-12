Balança tem superávit de US$ 609 mi na 4ª semana do mês A balança comercial acumulou superávit de US$ 609 milhões na quarta semana de janeiro com volume de exportações de US$ 1,613 bilhão e importações de US$ 1,004 bilhão, informou esta manhã o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com isso, o saldo do mês foi para US$ 1,266 bilhão. As exportações do mês estão acumuladas em US$ 4,447 bilhões e as importações em US$ 3,181 bilhões. A média diária de exportações, pela primeira vez do ano, passou dos US$ 300 milhões, na quarta semana, ficando em US$ 322,6 milhões. A média diária acumulada nas quatro semanas é de US$ 277,9 milhões, valor 27,3% acima da média de janeiro de 2003 (US$ 218,4 mi) e 9,4% abaixo da de dezembro de 2003 (US$ 306,7 mi). A média diária de importações em janeiro está em US$ 198,8 milhões, valor 19,8% acima do de janeiro de 2003 (US$ 165,9 mi) e 9,6% superiores a dezembro 2003 (US$ 181,3 mi).