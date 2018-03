Balança tem superávit de US$ 619 milhões na 1ª semana de junho O saldo da balança comercial na primeira semana de junho foi de US$ 619 milhões, resultado de US$ 1,658 bilhão de exportações (média diária de US$ 414,5 milhões), e de US$ 1,039 bilhão de importações (média diária de US$ 259,8 milhões). Os números foram hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com este resultado, o saldo acumulado da balança chega a US$ 11,862 bilhões.