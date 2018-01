Balança tem superávit de US$ 629 milhões na 3ª prévia do mês A balança comercial fechou a terceira semana de março com um saldo positivo de US$ 629 milhões. De acordo com dados divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre os dias 15 e 21 de março houve exportação de US$ 1,724 bilhão em produtos e serviços. A média diária das exportações foi de US$ 344,8 milhões. No mesmo período houve importação de US$ 1,095 bilhão em produtos, com média diária de US$ 219 milhões. Com o resultado apurado na terceira semana, o saldo comercial brasileiro em março subiu para US$ 1,540 bilhão. No ano, a balança acumula um superávit de US$ 5,110 bilhões. A partir das 15 horas, o Ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento dos dados comerciais referentes à terceira semana de março.