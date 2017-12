Balança tem superávit de US$ 629 milhões na semana A balança comercial teve um superávit de US$ 629 milhões na quarta semana do mês de junho, de acordo com os números divulgados esta manhã pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O saldo é resultado de US$ 1,515 bilhão em exportações (média diária de US$ 303 milhões) e de US$ 886 milhões em importações (média de US$ 177,2 milhões). No acumulado do mês, até o dia 29, o saldo é de US$ 2,231 bilhões. No ano, o saldo já acumula US$ 10,272 bilhões. Mesmo faltando um dia para o término do mês, o ministro Luiz Fernando Furlan falará hoje à tarde, às 14h30, à imprensa, sobre o desempenho do comércio exterior no segundo semestre.