Balança tem superávit de US$ 643 milhões O saldo da balança comercial na segunda semana de dezembro registrou superávit de US$ 643 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,478 bilhões (média diária de 495,6 milhões) e as importações foram de US$ 1,835 bilhão (média diária de US$ 367 milhões). Em relação a dezembro do ano passado, a média das exportações cresceu 34,7% e das importações, 41,8%. No acumulado de janeiro a dezembro, as exportações em 2005 cresceram até agora 22,8% e as importações, 17%.