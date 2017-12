Balança tem superávit de US$ 643 milhões na 2ª semana do mês A balança comercial do País alcançou superávit de US$ 643 milhões na segunda semana de setembro, resultado de exportações no valor de US$ 1,648 bilhão e importações de US$ 1,005 bilhão. Com este resultado, o saldo acumulado da balança, no mês, soma US$ 1,194 bilhão e, neste ano, US$ 23,145 bilhões. De janeiro a setembro do ano passado, o superávit comercial do País alcançou US$ 16,540 bilhões. Na segunda semana de setembro de 2004, que teve quatro dias úteis (houve o feriado do dia 7), a média diária das exportações alcançou US$ 412 milhões ante importações médias diárias de US$ 251,3 milhões. Desempenho da balança comercial em setembro (US$ milhões) 1ª semana 2ª semana Exportações 1.376 1.648 Importações 825 1.005 Média diária exportações 458,7 412,0 Média diária importações 275,0 251,3 Saldo semanal 551 643