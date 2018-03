Balança tem superávit de US$ 646 milhões na semana A balança comercial brasileira teve um superávit de US$ 646 milhões na terceira semana de maio, segundo divulgou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. No período, as exportações somaram US$ 1,516 bilhão, com média diária de US$ 303,2 milhões, e as importações somaram US$ 870 milhões, com média diária de US$ 174 milhões. No mês de maio, a balança acumula um superávit de US$ 1,112 bilhão. No ano, o saldo acumulado atingiu US$ 6,586 bilhões. A partir das 15 horas, o Ministério do Desenvolvimento divulgará o detalhamento do comportamento da balança comercial na terceira semana deste mês.