Balança tem superávit de US$ 650 mi na 4ª semana de outubro A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 650 milhões na quarta semana de outubro. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações feitas entre os dias 18 e 24 de outubro, somaram US$ 2,005 bilhões, com média diária de US$ 401 milhões. No mesmo período, as importações totalizaram US$ 1,355 bilhão, com média diária de US$ 271 milhões. Em outubro, a balança acumula um saldo positivo de US$ 2,355 bilhões, com exportações totalizando até agora US$ 6,655 bilhões e importações de US$ 4,3 bilhões. No ano, o superávit acumulado atingiu US$ 27,476 bilhões, com as exportações em US$ 76,933 bilhões e importações de US$ 49,457 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo comercial estava em US$ 19,956 bilhões, resultado de exportações de US$ 58,921 bilhões e importações de US$ 38,965 bilhões.