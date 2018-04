Balança tem superávit de US$ 653 mi na 4ª semana de julho

A balança comercial brasileira registrou, na quarta semana de julho (20 a 26), um superávit de US$ 653 milhões. O saldo positivo foi resultado de exportações de US$ 3,424 bilhões menos importações de US$ 2,771 bilhões, segundo os dados divulgados na manhã desta segunda-feira, 27, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

Apesar do dado positivo, as exportações brasileiras do mês de julho revelaram uma queda de 28,1% na média diária comparada ao mesmo período no ano passado, quando foi registrada exportação diária de US$ 889,2 milhões. Em relação a junho passado, que registrou média diária exportada de US$ 689 milhões, a queda é de 7,2%.

Com o resultado da quarta semana, no mês de julho, a balança acumula superávit de US$ 2,804 bilhões. As exportações somam, no mês, US$ 11,512 bilhões, com média diária de US$ 639,6 milhões. As importações somam US$ 8,708 bilhões, com média diária de US$ 483,8 milhões.

As importações, pelo mesmo critério de desempenho, também estão 35% menores em relação a julho do ano passado, quando a média diária importada atingiu US$ 744,4 milhões. Na comparação com junho último, que teve média diária das importações de US$ 468,7 milhões, há um crescimento de 3,2% no desempenho médio de julho.

Balança positiva de US$ 16,791 bi no ano

A balança comercial brasileira acumula, no ano, até a quarta semana de julho, um superávit de US$ 16,791 bilhões. De acordo com os dados divulgados pelo Ministério, o saldo acumulado no período é 14% superior ao verificado no mesmo período de 2008 (US$ 14,728 bilhões).

O desempenho, no entanto, é resultado de uma queda mais acentuada das importações, já que a corrente de comércio do acumulado no ano (US$ 146,137 bilhões) é 27,3% inferior ao verificado no mesmo período do ano passado (US$ 201,110 bilhões).

No ano, as exportações somam US$ 81,464 bilhões, com média diária de US$ 581,9 milhões. Pelo critério da média diária, as exportações estão 23,4% menores que as registradas no mesmo período de 2008, quando a média diária exportada era de US$ 760 milhões.

As importações atingiram US$ 64,673 bilhões, com média diária de US$ 462 milhões, uma queda de 29,6% em relação à média diária verificada no mesmo período do ano passado (US$ 656,3 milhões).