Balança tem superávit de US$ 658 mi na 4ª semana do mês O saldo da balança comercial na quarta semana de março (dias 19 a 25) registrou um superávit de US$ 658 milhões, segundo divulgou nesta segunda-feira, 26, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O resultado é 6,79% menor em relação ao saldo da semana anterior, que foi de US$ 706 milhões e 23,84% inferior ao resultado da quarta semana de igual mês de 2006, quando o superávit foi de US$ 864 milhões. As exportações no período totalizaram US$ 2,980 bilhões (média diária de US$ 596 milhões) e as importações somaram US$ 2,322 bilhões (média diária de US$ 464,4 milhões). Na comparação com março do ano passado, a média das importações cresceu 30,9%, enquanto que a média das exportações registrou uma expansão de apenas 17,1%. No acumulado do ano, a média das importações, de janeiro a março de 2007, aumentou 27,7%, ante o mesmo período de 2006, enquanto que a média das exportações cresceu 16%. No mês, o superávit acumulado passa para US$ 2,353 bilhões, com exportações de US$ 9,835 bilhões e importações de US$ 7,482 bilhões. No ano, o saldo acumulado é de US$ 7,722 bilhões.