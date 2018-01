Balança tem superávit de US$ 668 milhões na 1ª semana do mês O saldo da balança comercial na primeira semana de junho registrou superávit de US$ 668 milhões. As exportações na primeira semana, de apenas três dias úteis,somaram US$ 1,508 bilhão (média diária de US$ 502,7 milhões) e as importações foram de US$ 840 milhões (média diária de US$ 280 milhões). Com este resultado, o saldo da balança, acumulado no ano, passa para US$ 16,314 bilhões. Em relação à primeira semana de maio, que teve cinco dias úteis, a média diária das exportações na primeira semana de junho cresceu 7,5%, enquanto que a média das importações teve uma redução de 7,6%. Comparada com junho do ano passado, a média das exportações teve um crescimento de 13,2% e das importações cresceu 6,3%. No acumulado no ano, as exportações em 2005 de janeiro a primeira semana de junho cresceram 26,2% e as importações, 20,4%.