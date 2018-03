Balança tem superávit de US$ 672 mi na 4ª semana do mês A balança comercial fechou a quarta semana de janeiro com um superávit de US$ 672 milhões, 0,88% menor do que o resultado da semana anterior, quando o superávit foi de US$ 678 milhões. Na comparação com janeiro de 2006, o saldo da quarta semana deste ano também é inferior, mas com uma diferença ainda maior: 17,74%. O saldo acumulado no mês, faltando apenas três dias para o fechamento, é de US$ 2,327 bilhões, com exportações de US$ 9,640 bilhões e importações de US$ 7,313 bilhões. O resultado é 18,17% menor que o acumulado de janeiro do ano passado, que foi de US$ 2,844 bilhões. As exportações na quarta semana somaram 2,383 bilhões (média diária de 476,6 milhões) e as importações foram de US$ 1,711 bilhão (média diária de US$ 342,2 milhões). Matéria alterada às 11h34 para acréscimo de informações