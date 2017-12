Balança tem superávit de US$ 690 milhões na semana A balança comercial brasileira obteve um superávit de US$ 690 milhões na quarta semana de abril. O resultado positivo vem de exportações de US$ 1,613 bilhão (média diária de US$ 403,3 milhões) e importações de US$ 923 milhões (média diária de US$ 230,8 milhões). Com esse resultado, o superávit comercial brasileiro acumulado no mês passa a ser de US$ 1,508 bilhão. No ano, o acumulado sobre para US$ 7,678 bilhões. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.