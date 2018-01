Balança tem superávit de US$ 701 milhões na semana O saldo da balança comercial na segunda semana do mês foi positivo em US$ 701 milhões. O número resulta de exportações de US$ 1,677 bilhão e de importações de US$ 876 milhões, segundo o Ministério de Desenvolvimento. A média diária de exportações na segunda semana de setembro, de US$ 335,4 milhões, ficou um pouco abaixo da média da semana anterior, de US$ 367,6 milhões. A média diária de importações também caiu no mesmo período. Saiu de US$ 225 milhões para US$ 195,2 milhões. O superávit acumulado no mês está em US$ 1,414 bilhão, devido a exportações de US$ 3,515 bilhões e importações de US$ 2,101 bilhões. De janeiro até a segunda semana de setembro, a balança comercial acumula saldo positivo de US$ 16,546 bilhões. O País exportou no período US$ 49,025 bilhões e importou US$ 32,479 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo era positivo em somente US$ 6,296 bilhões.