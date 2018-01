Balança tem superávit de US$ 713 milhões na semana O superávit da balança comercial na primeira semana de setembro foi de US$ 713 milhões, devido a exportações de US$ 1,838 bilhão e importações de US$ 1,125 bilhão, segundo informou hoje o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A média diária de exportações no período ficou em US$ 367,6 milhões e a de importações foi de US$ 225 milhões. A média diária de exportações em setembro do ano passado foi de US$ 309 milhões e a de importações de US$ 190 milhões. No ano, a balança acumula saldo positivo de US$ 15,845 bilhões. De janeiro até a primeira semana de setembro, o Brasil exportou US$ 47,348 bilhões e importou US$ 31,503 bilhões. No mesmo período do ano passado a balança acumulava saldo positivo de US$ 5,766 bilhões, cerca de um terço do valor deste ano.