Balança tem superávit de US$ 720 mi na 3ª semana do mês O saldo da balança comercial na terceira semana de novembro registrou um superávit de US$ 720 milhões. O resultado é 6,97% menor que o da semana anterior e 22,07% inferior em relação ao mesmo período de 2005, quando o superávit foi de US$ 924 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,393 bilhões e as importações foram de US$ 1,673 bilhão. Na comparação com outubro passado, a média diária das exportações, de US$ 598,3 milhões, cresceu apenas 4,5%, enquanto que a média das importações - US$ 418,3 milhões - teve um crescimento maior: 8%. Em relação a novembro de 2005, o crescimento das importações também é maior: 33,9% contra um aumento de 16,8% nas exportações. Com este resultado, o saldo acumulado em novembro é de US$ 1,984 bilhão e no ano, US$ 39,875 bilhões. Na comparação com o acumulado do ano, as exportações em 2006 cresceram 16,2% e as importações, 24,8%. Matéria alterada às 10h56 para acréscimo de informações