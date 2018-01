Balança tem superávit de US$ 724 milhões na semana A balança comercial brasileira teve superávit de US$ 724 milhões na terceira semana do mês, devido a exportações de US$ 1,813 bilhão e importações de US$ 1,089 bilhão, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Assim, o saldo da balança no mês subiu para US$ 1,597 bilhão, com exportações de US$ 4,852 bilhões e importações de US$ 3,255 bilhões. No ano, a balança comercial brasileira acumula saldo positivo de US$ 3,185 bilhões, resultado de exportações de US$ 10,652 bilhões e importações de US$ 7,467 bilhões. Pelo critério da média diária, as exportações deste mês estão 29,4% acima das de igual período do ano passado. Neste mês, a média diária exportada está em US$ 323,5 milhões, ante US$ 250,1 milhões da média alcançada em fevereiro de 2003. Na comparação com janeiro, que teve média diária de US$ 276,2 milhões, a alta é de 17,1%. Nas importações, a média diária deste mês, de US$ 217 milhões, está 11,7% acima da média de US$ 194,3 milhões de fevereiro do ano passado e 8,2% acima da média de US$ 200,6 milhões de janeiro deste ano. O total exportado nos 36 dias úteis deste ano, de US$ 10,652 bilhões, está 24,81% acima do exportado em 37 dias úteis do ano passado, de US$ 8,534 bilhões. Na mesma base de comparação, as importações deste ano, de US$ 7,467 bilhões, estão 15,5% acima das do ano passado, de US$ 6,460 bilhões. O saldo da balança está, na mesma base comparativa, 53,56% maior neste ano (US$ 3,185 bilhões) do que no ano passado (US$ 2,074 bilhões).