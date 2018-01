Balança tem superávit de US$ 750 mi na 4ª semana de abril O saldo da balança comercial na quarta semana de abril registrou um superávit de US$ 750 milhões. No período, as exportações somaram US$ 1,726 bilhão (média diária de US$ 431,5 milhões) e as importações foram de US$ 976 milhões (média diária de US$ 244 milhões). No mês, o saldo acumulado da balança é de US$ 3,038 bilhões (exportações de US$ 6,871 bilhões e importações de US$ 3,833 milhões) e no ano o saldo atinge US$ 11,357 bilhões. O saldo na quarta semana de abril (com quatro dias úteis), foi o sétimo melhor resultado no ano. Em relação a abril do ano passado, o crescimento na média das exportações, até agora, é de 39% e nas importações, 10,4%. Em comparação com o acumulado do ano passado, as exportações registraram um crescimento de 28,4%a(US$ 24,394 bilhões, em 2004, contra US$ 31,322 bilhões, em 2005) e as importações, no período, tiveram um aumento de 19,2% (US$ 16,752 bilhões, em 2004, e US$ 19,965 bilhões, em 2005).