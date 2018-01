Balança tem superávit de US$ 754 milhões na 1ª semana O saldo da balança comercial na primeira semana de janeiro registrou um superávit de US$ 745 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,124 bilhões (média diária de 424,8 milhões) e as importações foram de US$ 1,379 bilhão (média diária de 275,8 milhões). Na primeira semana de janeiro de 2005, o superávit foi menor: US$ 376 milhões. O crescimento na primeira semana de 2006 foi de 98,1%.