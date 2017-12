Balança tem superávit de US$ 755 milhões na semana A balança comercial registrou superávit de US$ 755 milhões na quarta semana de julho, de acordo com dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os dias 21 e 27 deste mês foram exportados US$ 1,570 bilhão e importados US$ 815 milhões. Com o resultado, o saldo da balança em julho subiu para superávit de US$ 1,732 bilhão. No ano, a balança acumula um saldo positivo de US$ 12,130 bilhões. Queda nas importações A queda das importações na quarta semana de julho também contribuiu para o superávit de US$ 755 milhões da balança comercial no período. A média diária das importações caiu de US$ 202,4 milhões para US$ 163 milhões da terceira para a quarta semana do mês. Com essa queda, as importações acumuladas no mês registram uma redução de 15,4% em relação à média de julho de 2002. Comparativamente a junho deste ano, as importações em julho apresentam um incremento de 5%. Os dados detalhados da balança na quarta semana de julho serão divulgados a partir das 15h.