Balança tem superávit de US$ 773 milhões na semana A balança comercial do Brasil teve um superávit de US$ 773 milhões na segunda semana de julho. No período, as exportações somaram US$ 2,073 bilhões, com média diária de US$ 414,5 milhões, e as importações totalizaram US$ 1,3 bilhão, com média diária de US$ 260 milhões. Os dados foram divulgados há pouco pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Com esse resultado, a balança passa a acumular em julho um superávit de US$ 1,044 bilhão, e, no ano, de US$ 16,093 bilhões.