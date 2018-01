Balança tem superávit de US$ 774 mi na 2ª semana do mês O saldo da balança comercial na segunda semana de novembro registrou superávit de US$ 774 milhões, 57,95% maior do que a primeira semana, que teve apenas dois dias úteis, quando o superávit foi de US$ 490 milhões. Mas na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de US$ 939 milhões, o superávit da segunda semana de novembro deste ano foi 17,57% inferior. As exportações somaram US$ 3,121 bilhões e importações US$ 2,347 bilhões. Em relação a novembro de 2005, a média das exportações (US$ 624,2 milhões) cresceu 20,1%. Mas o crescimento da média das importações (US$ 469,4 milhões) foi maior: 39,2%. Em relação a outubro, a média das importações cresceu 7,5% agora em novembro, e a média das importações aumentou 12,2%. O saldo acumulado no mês sobe para US$ 1,264 bilhão e o acumulado no ano passa para US$ 39,155 bilhões, com exportações de US$ 117,909 bilhões e importações de 78,754 bilhões. No acumulado do ano, as exportações, em relação a 2005 aumentaram 16,4%, mas as importações cresceram mais: 24,7%.