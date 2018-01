Balança tem superávit de US$ 817 milhões O saldo da balança comercial na quarta semana de janeiro registrou o melhor superávit do mês: US$ 817 milhões, resultado de US$ 2,322 bilhões em exportações (média diária de US$ 464,4 milhões) e de US$ 1,505 bilhão em importações (média diária de US$ 301 milhões). No mês, o superávit acumulado é de US$ 2,566 bilhões. As exportações acumuladas em janeiro somam até agora US$ 8,457 bilhões e as importações, US$ 5,891 bilhões. A média diária de exportações, em janeiro é 19,3% maior que no mesmo período do ano passado. Já as importações tiveram um crescimento de 17,7%. Mas na comparação com dezembro de 2005, a média das exportações, em janeiro, caiu 14,6% enquanto que a média das importações teve uma redução de 1,1%.