Balança tem superávit de US$ 828 mi na 2ª semana de março O saldo da balança comercial na segunda semana de março registrou um superávit de US$ 828 milhões, segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações no período somaram US$ 2,080 bilhões (média diária de US$ 416,1 milhões), e as importações foram de US$ 1,253 bilhão (média diária de US$ 250,5 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado da balança, no mês, é de US$ 1,438 bilhão, e no ano, US$ 6,408 bilhões.