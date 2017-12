Balança tem superávit de US$ 854 milhões O saldo da balança comercial na segunda semana de setembro registrou um superávit de US$ 854 milhões, com exportações de US$ 1,871 bilhão (média diária de US$ 467,8 milhões) e importações de US$ 1,017 bilhão (média diária de US$ 254,3 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado no mês passa para US$ 1,381 bilhão e no ano, para US$ 29,729 bilhões. As exportações, no acumulado do ano, aumentaram 22,7%, na comparação com o mesmo período do ano passado, e as importações cresceram 19,4%.