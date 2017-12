Balança tem superávit de US$ 858 milhões O saldo da balança comercial na quarta semana de setembro registrou um superávit de US$ 858 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,561 bilhões (média diária US$ 512,2 milhões), enquanto que as importações foram de US$ 1,703 bilhão (média diária de US$ 340,6 milhões). O saldo acumulado no mês passou para US$ 3,541 bilhões (exportações de US$ 8,338 bilhões e importações de US$ 4,797 bilhões)e, no ano, está em US$ 31,889 bilhões.